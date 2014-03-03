بروتوكول تعاون بين التنمية البشرية بالفيوم و المنارة للتدريب بالقاهرة

وقعت خلود زين العابدين أحمد ،رئيسة نقابة مدربى التنمية البشرية بالفيوم، والمهندس جمال عمر، رئيس مجلس ادارة أكاديمية المنارة بالقاهرة، بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والتعاون بينهما للعمل على رفعة شان التنمية البشرية وتقديم الدعم والعون لمدربيها لما فيه مصلحة مصر .

> جاء ذلك خلال حفل افتتاح الفرع الجديد للاكاديمية بحى المعادى بالقاهرة ، بحضور لفيف من خبراء التنمية البشرية منهم د.سيد احمد علام ،المستشار بوزارة المالية ،ودكتور القانون الجنائى بكلية الحقوق-جامعة القاهرة وجمال عمر،رئيس مجلس إدارة أكاديمية المنارة للتدريب و اسلام مصطفى ،مدير عام اكاديمية المنارة للتدريب و خلود زين العابدين ،رئيس نقابة مدربى التنمية البشرية-فرع الفيوم و السيد احمد الزينى .. رئيس مجلس ادارة اكاديمية نيفادا الدولية وكبير مدربى اكاديمية المنارة للتدريب ونائب رئيس نقابة مدربى التنمية البشرية-فرع الفيوم وهبة الله حسين عبد الفتاح ،امين صندوق نقابة مدربى التنمية البشرية فرع الفيوم .

> تم خلال الحفل تكريم عدد من المواهب الشابة من تلاميذ الاكاديمية المتميزين فى حفظ القران الكريم والغناء والإنشاد والقاء الشعر وتأليفه .

> وفى كلمته، أشار السيد الزينى، أحد خبراء التنمية البشرية الى أن هناك أصدار سيظهر قريبا فى السوق لجعل التنمية البشرية تنمية انسانية متكاملة تنظر للانسان وتنميته من جميع الجوانب دون النظر الى لونه او جنسه او ديانته أو نوعه، مشيرا الى أن الدول الغربية سبقتنا بسنوات فى هذا المجال بالرغم من وجوده فى مصر منذ قرون .

> والقت زين العابدين ،خلال الحفل محاضرة بعنوان صناعة النجاح تناولت فيها كيفية صناعة النجاح واستثمار حالات الاخفاق فى تحويلها لنجاحات كبيرة ،وضربت أمثلة عديدة لنماذج اخفقت ثم نجحت وحققت للبشرية أعمالا عظيمة .

وفى نهاية الحفل تم توقيع بروتوكولات العاون بين نقابة مدربى التنمية البشرية وأكاديمية المنارة للتدريب وكذلك بين أكاديمية المنارة واكاديمية نيفادا الدولية .