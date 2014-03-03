"تنفيذية 31 مارس": قانون جديد لـ"التعليم العالى" لدى "الأعلى للجامعات"

أعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، أنه يوجد بالفعل حالياً مشروع قانون جديد للتعليم العالى لدى المجلس الأعلى للجامعات، وهو تطوير للقوانين السابقة سواء قانون هانى هلال عام 2007، أو قانون المجلس الاستشارى 2012 أثناء فترة حكم النظام السابق، وأنه القانون الذى لا يضمن توازن الحقوق والواجبات ولا يراعى إصلاحا شاملا لكل الأخطاء والسلبيات المنتشرة حاليا، كما أنه لا يراعى أى حق من حقوق أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين والإداريين، ولا يهتم بالارتقاء بالعملية التعليمية ولا بمحاسبة القيادات وواجباتهم.

وأضافت اللجنة فى بيان إعلامى لها، اليوم الاثنين، أن كل هم القانون الذى صدر خلال حكم النظام السابق وضع القيود والعقوبات والعراقيل أمام العملية التعليمية وحصار أعضاء هيئة التدريس، وزيادة حالتهم سوءً من جميع النواحى، بدون وجود جدول مالى مرفق، ليكون الاعتماد على موارد كل جامعة بشكل منفصل فى اتجاه واضح للخصخصة وربط الاستثمار بالعملية التعليمية.

وطالبت اللجنة، كل عضو هيئة تدريس باعتباره صاحب الحق الأصيل فى وضع قانون تنظيم الجامعات، بإرسال ما يراه من أمور ضرورية يجب أن يتضمنها القانون الجديد، سواء تعديل مواد فى القانون الحالى رﻗم49 ﻟﺳﻧﺔ 1972 بتعديلاته الأخيرة، أو اقتراح مواد جديدة، بحيث يكون الهدف الأول هو قانون متوازن بمعنى الكلمة، أى توازن ما بين الحقوق والواجبات والعقوبات للجميع بدأ من أصغر درجة وظيفية لأكبر قيادة، باتجاه هدف واحد وهو تحقيق مستقبل مشرق للتعليم العالى، ويضمن إصلاح كافة السلبيات التى نراها الآن، سواء من حيث العملية التعليمية والبحثية، أو سواء حقوق مالية ورعاية اجتماعية وصحية وترقيات وإجازات وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين ومدرسى اللغة، أو واجبات والتزامات تكفل للدولة ضمان العمل الجاد نظير الحقوق المطلوب توفيرها من الدولة.

وأكدت اللجنة، أن القانون يأتى "سعيا لعدم فرض قانون على المجتمع الجامعى لا يلبى طموحاتنا جميعاً فى تحقيق إصلاح لكافة الجوانب السلبية الموجودة فى القانون الحالى، وحرصا على وضع رؤى جميع الدرجات الوظيفية بالتساوى وبتوازن ما بين الحقوق والواجبات للجميع، واستخراج كافة الأفكار التى يمكن أن تنهض بالعملية التعليمية، وترسم مستقبل مشرق لمجتمع قائم على المعرفة".

وتبدأ اللجنة بتجميع المقترحات من اليوم، مؤكدة أنها ستعلن عن ورش عمل متتالية بعد تجميع المقترحات والانتهاء من صيغة كاملة توافقية من الجميع، وطرحها للتصويت سواء من خلال منسقين المؤتمر بالكليات، أو خلال مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال "الداتا بيز" الخاصة بالبريد الإلكترونى لكل أعضاء هيئة التدريس الموجودة لدى لجنة المؤتمر.

وتابعت اللجنة، أنها لا تعمل بمفردها ولكن بأعضاء هيئة التدريس جميعهم، قائلة: "نستمد العون من الله ثم منكم، فإن لم يساهم الجميع بإرسال المقترحات والآراء فلا يلومنا أحد بعد ذلك إن عجزنا عن فعل شىء، وصدر القانون الجديد رغماً عنا وأضاع كل الحقوق وغير كل الأوضاع إلى الأسوأ، يرجى إرسال المقترحات موضحاً به، اسم الباب المطلوب الاقتراح فيه، ونص المادة التى يقترحها العضو بشكل واضح ومختصر فى شكل نقاط حتى يسهل تجميعها وتصنيفها وتبويبها وفق أبواب القانون، وفى حالة الرغبة فى وضع اقتراحات فى أكثر من باب يتم إرسال إيميل خاص بكل باب يتم وضع مقترحات فيه".