«بن بيتور» ينسحب من انتخابات الرئاسة في الجزائر

أعلن أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق انسحابه من انتخابات الرئاسة المقررة في الجزائر في 17 إبريل المقبل، موازاة مع دعوة قائد القوات البحرية الأسبق إلى وقف المسار الانتخابي وإقرار مرحلة انتقالية لمدة عامين.

وقال «بن بيتور»، في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه جمع 85 ألف توقيع في 29 ولاية (القانون العضوي للانتخابات يشترط 60 ألف توقيع في 25 ولاية)، لكنه فضل الانسحاب من السباق الرئاسي لاقتناعه بعدم نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، و«أن قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى وأن صناديق الاقتراع لن تكون إلا مغالطة وقرصنة»، على حد تعبيره.

وأعلن عن تضامنه مع من سماهم الشركاء السياسيين، الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، داعيا إلى إعداد خارطة طريق تحدد مشروع التغيير ونظام الحكم ومراحل تنفيذه وإقرار دستور جديد وتنصيب لجنة مؤقتة لقيادة مشروع التغيير.

من جهته، أعلن قائد القوات البحرية الأسبق الجنرال المتقاعد محمد طاهر يعلى، الاثنين، انسحابه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، داعيا إلى وقف المسار الانتخابي لإنقاذ الجزائر وإقرار مرحلة انتقالية لعامين.

وكانت أحزاب علمانية وإسلامية وشخصيات وطنية دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لافتقادها للنزاهة والشفافية، فيما دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ترشح لولاية رابعة، الجزائريين إلى التصويت بكثافة واختيار من يرونه الأصلح لقيادة الجزائر وتفويت الفرصة على من يريدون سوءًا بالجزائر.