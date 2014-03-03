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احتجاجات في موريتانيا تندد بتدنيس مصحف وأنباء عن وفاة متظاهر

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تصاعدت، الإثنين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط حدة الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بقيام مجهولين بتدنيس المصحف الشريف بأحد مساجد الضاحية الشمالية للمدينة.

وخرجت مسيرات احتجاج عفوية من عدد من الأحياء والأسواق الي قلب المدينة للتنديد بتمزيق المصحف الشريف في مقاطعة «تيارت» شمال العاصمة، ما أدي الي شل حركة المرور وتدخل الشرطة للتصدي للمتظاهرين الغاضبين وإبعادهم عن وسط المدينة .

واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وقال شهود عيان إن أحد المتظاهرين توفي جراء الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن أثناء التصدي للمتظاهرين، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة لدي وصوله إلي مركز الإسعاف بمستشفي العاصمة الرئيسي.

وكان 4 مجهولين ملثمين دخلوا، مساء الأحد، إلي أحد المساجد قبيل صلاة العشاء وأخذوا عددا من المصاحف وقاموا بتمزيقها ورميها في المراحيض العامة.

واندلعت، مساء الأحد، مظاهرات واحتجاجات علي هذه الجريمة واستنكرها المئات من المتظاهرين الغاصبين مطالبين السلطات باعتقال الجناة وانزال أشد العقوبات بحقهم.

ويأتي تمزيق المصاحف بعد قيام شاب موريتاني بكتابة مقال مسيء للرسول أدي الي موجة احتجاجات عارمة في موريتانيا تطالب بتطبيق شرع الله بحقه، اعتقلت السلطات الشاب وإحالته إلي القضاء.

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