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حصرياً: تفاصيل حفل ماجدة الرومي في مصر

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حصرياً: تفاصيل حفل ماجدة الرومي في مصر حصرياً: تفاصيل حفل ماجدة الرومي في مصر

تستعد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي لإحياء حفل في ، بعد سنوات من الغياب، وقد بدأ الإعداد في مكتبة الاسكندرية منذ الآن للحفل، الذي يأتي ضمن تنشيط السياحة المصرية.
الجمهور المصري استقبل الخبر بحفاوة كبرى، إلا أنه وبمجرد طرح تذاكر الحفل التي تتراوح أسعارها بين 350 و2000 جنيه مصري، تعرّض القائمون على الحدث لهجوم شديد، خاصة وأن السيدة ماجدة الرومي لن تتقاضى أجراً عن الحفل، وتساءل الجمهور لماذا إذاً هذا المبلغ الكبير كسعر للتذكرة؟
السؤال طرحته "سيدتي نت" على جورج ملك أحد القائمين على الحفل، فقال إنهم بالفعل تعرضوا لهجوم شديد بسبب ارتفاع سعر التذكرة، رغم طرحها على فئات تبدأ من سعر 350 جنيه مروراً بـ 550 و750 و1000و 1500 نهاية إلى 2000 جنيه، وأكد أن القرار ليس بيد القائمين على الحفل، لأنّ الحفل ضخم وسيتكلف الكثير وعليه فإن أسعار البطاقات المطروحة ستغطي تكاليف الحفل.
ملك أكد أن هناك مؤتمراً صحفياً في الإسكندرية سيقام قبل الحفل بأسبوع تحت رعاية قناة CBC، التي ستحضر الرومي إلى مصر برعايتها، وسيتم الإعلان من خلاله عن تفاصيل الحفل الضخم.
واختتم ملك كلامه قائلاً إنّ الحفل سيكون يوم 20 مارس الجاري في قاعة المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، ويبدأ من الساعة الثامنة مساءاً حتى العاشرة وهو تحت رعاية السفارة اللبنانية ووزارة السياحة المصرية ومحافظ الإسكندرية.
الجدير بالذكر أن حفل ماجدة يعد بمثابة العودة لها في مصر بعد غياب دام 13 عاماً.

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