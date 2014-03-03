محمد عساف ونجوم عرب في أكبر عرض مسرحي إسلامي

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف ومن خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك أنه سيشارك مع مجموعة من نجوم الوطن العربي على رأسهم حسين الجسمي، وعلي الحجار، ولطفي بوشناق، في أضخم عرض فني مسرحي، يروي سيرة النبي( صلى الله عليه وسلم)، منذ ولادته وحتى وفاته، في مدينة الشارقة بالإمارات أواخر مارس الجاري.

فكتب قائلاً: "يستضيف مسرح جزيرة المجاز بالإمارات يوم 26 مارس الجاري أضخم عرض فني مسرحي عن الإسلام يحمل عنوان "عناقيد الضياء"، والذي يُدّشن فعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية 2014، ويروي سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) منذ ولادته وحتى وفاته، كتب كلماته الشاعر السعودي د. عبد الرحمن العشماوي، ولحنه الفنان البحريني خالد الشيخ، ويشارك فيه أكثر من 200 ممثل من مختلف أنحاء العالم، يتقدمهم أربعة نجوم عرب هم: حسين الجسمي، وعلي الحجار، ولطفي بوشناق، ومحمدعساف".