أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمد عساف ونجوم عرب في أكبر عرض مسرحي إسلامي

Google+ Print
محمد عساف ونجوم عرب في أكبر عرض مسرحي إسلامي محمد عساف ونجوم عرب في أكبر عرض مسرحي إسلامي

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف ومن خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك أنه سيشارك مع مجموعة من نجوم الوطن العربي على رأسهم حسين الجسمي، وعلي الحجار، ولطفي بوشناق، في أضخم عرض فني مسرحي، يروي سيرة النبي( صلى الله عليه وسلم)، منذ ولادته وحتى وفاته، في مدينة الشارقة بالإمارات أواخر مارس الجاري.
فكتب قائلاً: "يستضيف مسرح جزيرة المجاز بالإمارات يوم 26 مارس الجاري أضخم عرض فني مسرحي عن الإسلام يحمل عنوان "عناقيد الضياء"، والذي يُدّشن فعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية 2014، ويروي سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) منذ ولادته وحتى وفاته، كتب كلماته الشاعر السعودي د. عبد الرحمن العشماوي، ولحنه الفنان البحريني خالد الشيخ، ويشارك فيه أكثر من 200 ممثل من مختلف أنحاء العالم، يتقدمهم أربعة نجوم عرب هم: حسين الجسمي، وعلي الحجار، ولطفي بوشناق، ومحمدعساف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي