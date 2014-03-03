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وزارة الزراعة تنفى تعرض أبو حديد لاعتداء من بلطجية

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وزارة الزراعة تنفى تعرض أبو حديد لاعتداء من بلطجية وزارة الزراعة تنفى تعرض أبو حديد لاعتداء من بلطجية

الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة

نفى الدكتور محيى قدح مساعد وزير الزراعة، ما نشر من أنباء، عن تعرض الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لاعتداء من بلطجية، أو إطلاق النار عليه أثناء قيامة في وقت سابق اليوم بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظتى القليوبية والمنوفية.

وقال قدح في تعقيب له أن “كل ما أثير من شائعات مغرضة حول هذا الامر تهدف الى عرقلة جهود وقف التعديات على الاراضى الزراعية وعدم تطبيق القانون.

وكان الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اصيب اليوم، بالتواء حاد فى القدم، واشتباه فى تمزق أربطة عندما قفز بين الطوب والكتل الأسمنتية خلال حملة الإزالة التى قادها بنفسه بمنطقة قها بمحافظة القليوبية وانسحب الوزير لبضع دقائق إلى داخل سيارته، ثم واصل التحرك لموقع آخر واستكمل جولته وشوهد يتحرك بمحافظة المنوفية لاستكمال حملة الإزالة.

وقال وزير الزراعة، إن تدرس تخصيص مساحات من الأراضى بقرى الظهير الصحراوى للتوسع العمرانى للقرى الريفية، يتم من خلالها تخصيص 200 متر لكل أسرة ريفية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، موضحا أن ذلك يتم فى المحافظات التى يوجد لها ظهير صحراوى، للتوسع العمرانى والصناعى والزراعى بالمناطق الجديدة.

وأضاف “أبو حديد”، أن الاعتداء على الأراضى الزراعية جريمة مكتملة الأركان لا يقوم بها إلا معدومى الضمير، وتخالف الدين والقيم الاجتماعية وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استكمال تحديث الحيز العمرانى للحد من التعديات، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتى الزراعة والإسكان للسماح بالتوسع الرأسى بالقرية المصرية.

وشدد خلال متابعته عمليات الإزالة، على ضرورة إخطار الوزارة يوميا بالتعديات على الأراضى وجهود مواجهتها، و المساعدات المطلوبة من أجهزة الوزارة لإتمام عمليات الإزالة فورا، مضيفا أن الحملات مستمرة يوميا لوضع حد فاصل لعمليات التعدى على الأراضى الزراعية ومعاقبة المتعدين.

أ ش أ

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