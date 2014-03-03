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4 نصائح تجميلية من Emma Watson

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4 نصائح تجميلية من Emma Watson 4 نصائح تجميلية من Emma Watson

تعترف فنانة هوليوود Emma Watson بأن المكياج أصبح من أساسيات الحياة اليومية، حتى وإن لم يكن هناك حفلة أو مناسبة خاصة.
ولأن الفتيات لا يستطعن تحمل تكاليف مراكز التجميل التي أصبحت باهظة الثمن، فالحل هو أن تستفيد كل فتاة من أصحاب الخبرة حتى تصبح خبيرة بأمور التجميل والمكياج.
ولأن معظم الفتيات قد يقمن ببعض الأخطاء عند تطبيق المكياج، فإن "سيِّدتي نت" ينقل لك نصائح Emma Watson لتتجنبي هذه الأخطاء:
1. تجنبي استخدام كريمات الأساس الفاتح
تتميز فتيات الخليج ببشرة سمراء جذابة، وقد يلجأن في بعض الأوقات إلى محاولة تفتيحها باستخدام كريمات الأساس لتبدو أكثر إشراقاً، في حين أن كريم الأساس إذا كان أفتح من لون بشرتك الطبيعي ستظهرين باهتة الإطلالة.
2. استخدمي أحمر الخدود بالطريقة الصحيحة
قد يضفي أحمر الخدود على بشرتك مزيداً من الإشراق والحيوية، وقد يضيف إليك مزيداً من السنوات، لذلك عليك تجنب تطبيق أحمر الخدود على منطقة أسفل الخد من الفم إلى الأذن، فهذه الإطلالة لن تتناسب مع عمرك على الإطلاق، وعليك وضع القليل منه على عظمة الخد العليا.
3. تجنبي استخدام أقلام تحديد الشفاه
أصبحت أقلام تحديد الشفاه من أسوأ خطوات المكياج، فهي لا تتناسب مع عمرك كفتاة من جهة، كما أنها أصبحت من الصيحات البالية من جهة أخرى، ولكن إن كنت تفضلين مظهر الشفاه الممتلئ فيمكنك استخدام أقلام الشفاه كأساس لأحمر الشفاه، ولكن لا تحددي بها شفاهك على الإطلاق.
4. تألقي بمحدد العيون السائل
توقفي عن شد جفونك عندما تبدئي برسم عيونك، وذلك لتجنب الحصول على خطوط متعرجة، لذا قومي برفع ذقنك إلى أعلى قليلاً، وانظري إلى أسفل حتى تصبح عينيك نصف مفتوحة، لكي تستطيعي رسم منحنى انسيابي طبيعي وأنت تشاهدينه.

تابعي هنا:

بالصور مكياج أحلام عبر السنوات

 

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