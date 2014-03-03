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رقص الألوان في مجموعة طلاء Dior

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رقص الألوان في مجموعة طلاء Dior رقص الألوان في مجموعة طلاء Dior

أطلقت Dior مجموعة Dior Vernis Couture Gel Effet التي تتألف من 21 لوناً متناغماً من طلاء الأظافر. بعضها جديد وبعضها الآخر من المجموعة الأكثر جمالاً واستعمالاً في تاريخ العلامة. وضعت التسمية الفاخرة صيغة جديدة تقدم تأثيراً مميّزاً مع نتائج طويلة الأمد. وفقاً للتسمية، تحتوي ملمعات الأظافر الجديدة على السيليكون العضوي الذي يساعد في تنعيم سطح الأظافر، بالإضافة إلى البوليمرات ذات التقنية العالية، والتي لها خصائص لاصقة. وعلاوة على ذلك، يقال إن تكنولوجيا Techno-Polymer منحت الطلاء خصائص إضافيّة مميّزة.
ميزة أخرى لربيع 2014 من Dior Vernis Couture Gel Effet أنّ هذه المجموعة تحتوي على صيغة مكونات طبيعيّة بنسبة 80 ٪ . كما أنها خالية من التولوين، الفورمالديهايد والكافور الاصطناعي. كما عدّلت العلامة التجارية أيضاً الفرشاة. هذه التغييرات تسهّل الحصول على نتائج رائعة بغضّ النظر عن مستويات الخبرة.

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سيدتي