استقرار حالة أمين الشرطة المصاب فى حادث إطلاق النيران على سيارة نجدة بالدقهلية

إصطفت العشرات من سيارات الشرطة والنجدة أمام مستشفى طوارىء المنصورة ، فيما قامت الأجهزة الامنية بوضع حواجز حديدة وتشديدات امنية بشارع جيهان أثناء زيارة مدير امن الدقهلية لمستفى الطوارىء بالمنصورة للأطمئان على أمين الشرطة التابع لشرطة النجدة والذى اطلق على سيارة النجدة طلقات نارية فى السيارة التى كان يستقلها بصحبة زملائة .

> حيث تجمعت العشرات من زملاء امين الشرطة المصاب وزملاءة فى العمل بسيارات النجدة أم المستشفى للاطمئنان على زميلهم والذى يجرى عمليات جراحية بعد إصابتة بطلق نارى فى الرأس والكتف والذى أستقرت حالتة بمستشفى الطوارىء بجامعه المنصورة .

> وكان قد تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير امن الدقهلية، اخطارا من العميد السعيد عمارة،مدير المباحث الجنائية بالمديرية،من الرائد شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم ثانى المنصورة،بأطلاق مجهولين النيران على سيارة نجدة تابعه للمديرية والتى تقوم بمتابعه عملية تامين شارع قناة السويس فى مدينة المنصورة فى نطاق قسم ثانى المنصورة وأصابة أحد افراد طاقم النجدة ويدعى ابراهيم على السيد ،40 سنة.

وتم نقلة الى مستشفى طلخا ثم مستشفى الطوارىء التابعه لجامعه المنصورة .