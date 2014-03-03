أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استقرار حالة أمين الشرطة المصاب فى حادث إطلاق النيران على سيارة نجدة بالدقهلية

Google+ Print
استقرار حالة أمين الشرطة المصاب فى حادث إطلاق النيران على سيارة نجدة بالدقهلية استقرار حالة أمين الشرطة المصاب فى حادث إطلاق النيران على سيارة نجدة بالدقهلية

 

إصطفت العشرات من سيارات الشرطة والنجدة أمام مستشفى طوارىء المنصورة ، فيما قامت الأجهزة الامنية بوضع حواجز حديدة وتشديدات امنية بشارع جيهان أثناء زيارة مدير امن الدقهلية لمستفى الطوارىء بالمنصورة للأطمئان على أمين الشرطة التابع لشرطة النجدة والذى اطلق على سيارة النجدة طلقات نارية فى السيارة التى كان يستقلها بصحبة زملائة .
> حيث تجمعت العشرات من زملاء امين الشرطة المصاب وزملاءة فى العمل بسيارات النجدة أم المستشفى للاطمئنان على زميلهم والذى يجرى عمليات جراحية بعد إصابتة بطلق نارى فى الرأس والكتف والذى أستقرت حالتة بمستشفى الطوارىء بجامعه المنصورة .
> وكان قد تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير امن الدقهلية، اخطارا من العميد السعيد عمارة،مدير المباحث الجنائية بالمديرية،من الرائد شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم ثانى المنصورة،بأطلاق مجهولين النيران على سيارة نجدة تابعه للمديرية والتى تقوم بمتابعه عملية تامين شارع قناة السويس فى مدينة المنصورة فى نطاق قسم ثانى المنصورة وأصابة أحد افراد طاقم النجدة ويدعى ابراهيم على السيد ،40 سنة.

وتم نقلة الى مستشفى طلخا ثم مستشفى الطوارىء التابعه لجامعه المنصورة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا