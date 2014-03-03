الأوقاف تطالب الجهات التابعة ببذل أقصى الجهد ..وتعفي مسئولا من منصبه

طالبت وزارة الأوقاف جميع المديريات والهيئات والجهات التابعة بذل أقصى الجهد لصالح العمل ومؤكدة أنه لا مجال في القيادة إلا للنمط الوطني من القيادات التي تعمل ليل نهار حتى نحقق لمصرنا الغالية ما تصبو إليه من التقدم والازدهار.

واوضح بيان لوزارة الاوقاف اليوم ان المهندس صلاح عبده الجنيدي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية قرر إعفاء السيد محمد محمد أحمد ربيع مدير عام منطقة الهيئة ببني سويف من منصبه ، وندبه للعمل بإدارة التفتيش الفني بديوان عام الهيئة لصالح العمل .

واشار البيان الى أنه لا مجال أمام أي قيادة بالوزارة او الهيئة سوى العمل الميدانى وان اى تقاعس عن العمل سيواجه بالحزم.

أ ش أ