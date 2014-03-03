Chloe تكشف أسرار الأناقة الباريسية

اختارت دارّ كلوي Chloé القصر الكبير الباريسي لتقديم عرض ازيائها لخريف وشتاء 2014 2015 حيث امتلأت الصفوف الأولى بنجمات السينما من بينهن اوليفيا باليرمو، دري هيمينغواي وانا بروفمان وعدد كبير من عاشقات الموضة الباريسية اللواتي جئن الى العرض مرتديات ازياء هذه الدار.

ككل عرض يبدو إرث هذه الدار التي تأسست منذ ستة عقود من قبل غابي أغيون واضحاً للعيان، وجاء العرض مزيجاً من الرومانسية والشجاعة والعصرنة من خلال قصات واضحة غير معقدة راقية و مريحة في الوقت نفسه. ركزت المصمّمة البريطانية كلار وايت كيلير Claire waight Keller في هذه المجموعة على الألوان الهادئة مثل الأصفر الهادئ و الزهري والأخضر الكاكي و البيج و البني مع لمسة خفيفة من الأسود. وجاءت قصات الفساتين عريضة غير محددة صنعت من الاقمشة الناعمة والمطبعة ذات الألوان الزاهية. أغنت هذه المصممة عرضها بمزيج من الأقمشة الخفيفة المطبّعة والصوف ولمسة من الجلد، أما المعاطف فجاءت عريضة على مستوى الأكتاف والأكمام خالية من الأزرار. وكان للفرو المطبّع والملوّن حضور قوي صنعت منه المعاطف الشتوية. وكانت نجمة العرض العارضة ساشا بيفوفاروفا Sasha Pivovarova التي ارتدت معطفاً شتوياً زهري اللون افتتحت به العرض .