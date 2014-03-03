انضمام سلطان بن طحنون وخالد الغيث لـ"تحضيرية إكسبو2020"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم /14/ لسنة 2014 بانضمام كل من معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة و سعادة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية إلى عضوية "اللجنة التحضيرية لمعرض إكسبو الدولي 2020" على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان سموه قد أصدر مرسوما مطلع العام الجاري بتشكيل "اللجنة التحضيرية" بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ورئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات حيث تضم اللجنة في عضويتها كلا من: معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائبا لرئيس اللجنة والأعضاء معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزير دولة وسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وسعادة مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وسعادة خليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران وسعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي الرئيس التنفيذي لـ"مركز دبي التجاري العالمي".



> وتعنى اللجنة بوضع الخطة الاستراتيجية اللازمة للإعداد لفعاليات المعرض الأكبر عالميا والتي تستمر على مدار ستة أشهر كاملة في دبي ضمن أول ظهور للحدث العالمي الضخم في منطقة جغرافية واسعة يقطنها قرابة الملياري نسمة حيث تتضمن اختصاصاتها تقييم البنى التحتية ذات الصلة في دبي بما في ذلك المرافق السياحية وشبكة الطرق والمواصلات ومن ثم تحديد الاحتياجات من منشئات وتجهيزات ومتطلبات فنية ضمن مختلف القطاعات المعنية بما يضمن تقديم أفضل دورة في تاريخ المعرض العريق الذي يعود تاريخ انطلاقه إلى العام 1850 م.



> كما تعنى اللجنة بتحديد البرامج والأنشطة والفعاليات والمعارض المصاحبة لمعرض إكسبو الدولي 2020 والإشراف على أنجح السبل التي يمكن من خلالها التعريف بها محليا وإقليميا ودوليا لتعزيز نجاح المعرض وتقوم برفع تقاريرها بصفة دورية إلى صاحب السمو حاكم دبي لإطلاع سموه على نتائج أعمالها وانجازاتها والمقترحات اللازمة لتأكيد تقديم أفضل وأنجح نسخة للمعرض والتي ستستضيفها دبي مطلع العقد المقبل.