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وزير الإسكان : الحكومة الحالية قوة اقتصادية لا يستهان بها

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وزير الإسكان : الحكومة الحالية قوة اقتصادية لا يستهان بها وزير الإسكان : الحكومة الحالية قوة اقتصادية لا يستهان بها

مصطفى مدبولى وزير الإسكان

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان أن الحالية قوة اقتصادية لا يستهان بها، منوها بأنها ستولى اهتماما خاصا بمحافظات الصعيد، خاصة منطقة النوبة التى ظلمت خلال السنوات الماضية.

وشدد مدبولي – خلال زيارته المفاجئة اليوم لمدينة العبور يرافقه المهندس أمين غنيم رئيس جهاز المدينة، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة – على أن دور الشعب المصرى فى مساندة الحكومة مهم و ضرورى للخروج من هذا النفق المظلم.

وقال “إننا مستمرون في إعطاء الصعيد الأولوية في مشروعات التنمية وسنقوم بزيارة قريبة جدا إلي عدد من مدن الصعيد للوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها حتى يشعر المواطن بتحسن فى الأداء، ويلمس الشارع المصرى رياح التغيير بعد عناء طويل”.

وقام الوزير بزيارة مستشفى العبور التخصصى، حيث تفقد العمل بها ومدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى حول الأجنحة والأسرة والخدمات المقدمة بالمستشفى، ثم توجه إلى لقاء مجلس أمناء المدينة، كما تفقد مشروعات الإسكان الاجتماعى.

أ ش أ

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