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أشكال مبتكرة من علامة Baby on Board

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أشكال مبتكرة من علامة Baby on Board أشكال مبتكرة من علامة Baby on Board

غالبًا ما تستخدم علامات Baby on Board التي تلصق على زجاج السيارات الخلفي في تنبيه السائقين الآخرين إلى وجود طفل أو أكثر على متن السيارة مما يستدعي منهم إبداء المزيد من الحذر وذلك حرصًا على أرواح الأطفال –والبالغين بالطبع- ومحاولة تفادي التسبب بحادث قد ينتج عن السرعة الزائدة أو الاصطدام العنيف بهذه السيارة.

والشائع أن تكون علامات أو ملصقات "Baby on Board" على شكل معينٍ أصفر اللون لجذب المزيد من الانتباه وقد كتبت في وسطها جملة "Baby on Board" باللغة الإنجليزية. إلا أن تصاميم هذه العلامات أو الملصقات تتباين وتختلف فيما بينها لتقدّم أشكالًا مختلفةً تتميز بطابع فريد وشخصي أحيانًا.

اخترنا لكم مجموعة مختلفة من تصاميم علامة "Baby on Board" والتي يمكنكم استخدامها على سياراتكم للفت الانتباه إلى وجود أطفالكم معكم حفظكم الله وإياهم من كل سوء.

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سيدتي