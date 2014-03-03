محافظ البنك المركزي : زيادة فى الاحتياطي الأجنبى للنقد

اعلن الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى ان هناك زيادة فى الاحتياطى الاجنبى من النقد وانه سيعلن خلال ايام حجم الاحتياطى الاجنبى .

وقال محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى عقب لقائه ورئيس الوزراء ابراهيم محلب ان الوضع مطمئن وآمن وان الايرادات بدأت تزيد .

ونوه رامزبدور السعودية والامارات فى تقديم مساعدات كبرى من المواد البترولية وفرت مبالغ كبيرة على الاحتياطى .

وقال محافظ البنك المركزى انه تم خلال مقابلة رئيس الوزراء له مناقشة موضوع الاسعار خاصة بالنسبة للمواد الغذائية مشددا على دور الدولة فى توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المجمعات الاستهلاكية سواء من الشراء من المزارعين او السلع الاساسية المستوردة.

وأشار إلى أهمية وجود المجمعات الكبيرة (الهايبر ماركت )فى كل منطقة سواء كانت عامة او خاصة تقوم بتوفير السلع بسعر الجملة ومناسبة على ان تترك للعرض والطلب وكلما زاد العرض انخفضت الاسعار .

وردا على سؤال حول مبادرة التمويل العقارى قال هشام رامز انها تستهدف توفير التمويل للوحدات السكنية لمحدودى الخل بسعر فائدة بسيط يبلغ 7 فى المائة لمحدودى الخل على 20 سنة و8 فى المائة لمتوسطى الدخل على 20 سنة مضيفا ان ارتفاع سعر الفائدة كان مشكلة بالنسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل .

واوضح المحافظ ان مبادرة البنك المركزى تقوم على منح البنوك سلفة بسعر فائدة منخفض وتبلغ الشريحة الأولى المقدمة عشرة مليارات جنية كما سيقدم شريحة ثانية تبلغ عشرة مليارات جنيه لتصل إلى عشرين مليار جنيه.

وردا على سؤال حول بنك التنمية والائتمان الزراعى قال الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى إنه سوف يتم تعيين رئيس جديد للبنك قريبا وانه يجرى بحث حل مشكلته .

وبشأن قطاع الأعمال العام قال انه يجرى مناقشة انشاء صندوق لادارة اصول الدولة وتحسين تلك الشركات واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل من اقامة مشروعات عليها بما ينعكس إيجابيا على العمال ، مشيرا إلى أن بعض المصانع فى حاجة إلى تطوير مثل مصانع الغزل والنسيج .

وحول الدين الخارجى قال انه بلغ نحو 46 مليار دولار ..

وبالنسبة لدور البنوك فى التنمية قال محافظ البنك المركزى ان البنوك لاتتبرع ولكنها تدخل فى مشروعات تدر الربح وان السيولة متوفرة فى البنوك وميزانياتها قوية لتستطيع المساهمة مع الحكومة خلال الفترة القادمة ، لافتا إلى أن البنك المركزى ليس تابعا للحكومة ..

ونوه بدور الحكومة السابقة التى عملت فى ظل ظروف صعبة .

أ ش أ