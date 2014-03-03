تألقي بمجوهرات باريسية من Louis Vuitton

كشفت الدار الفرنسية Louis Vuitton عن آخر مجموعة مجوهرات تطلقها بإسم The Emprise وقد كانت هذه المجموعة مستوحاة من الصناديق الشهيرة التي عرفت بها الدار.

تأتي تصاميم هذه المجموعة على شكل أقطراط متدلية وقلادات طويلة بخطوط هندسية وتصميم أنيق يتوسطة حجر الكوارتز الكريم ، و يصور هذا التصميم أناقة الستايل الباريسي والأناقة العصرية الحديثة ،، شاهدي في الصور مجموعة المجوهرات الجديدة من Louis Vuitton