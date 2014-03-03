أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

تألقي بمجوهرات باريسية من Louis Vuitton

Google+ Print
تألقي بمجوهرات باريسية من Louis Vuitton تألقي بمجوهرات باريسية من Louis Vuitton

كشفت الدار الفرنسية Louis Vuitton عن آخر مجموعة مجوهرات تطلقها بإسم The Emprise وقد كانت هذه المجموعة مستوحاة من الصناديق الشهيرة التي عرفت بها الدار.
تأتي تصاميم هذه المجموعة على شكل أقطراط متدلية وقلادات طويلة بخطوط هندسية وتصميم أنيق يتوسطة حجر الكوارتز الكريم ، و يصور هذا التصميم أناقة الستايل الباريسي والأناقة العصرية الحديثة ،، شاهدي في الصور مجموعة المجوهرات الجديدة من Louis Vuitton

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي