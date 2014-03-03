كيف تختارين الطول المناسب لعقدك؟

قد يكون العقد إكسسواراً لافتاً في إطلالتك، ولكن اختياره مسألة حساسة. إذ، كما بإمكانه أن يجمّل مظهرك، باستطاعته كذلك أن يفسده فيما لو كان الاختيار غير مناسب. لذا، إليك بعض الإرشادات التي من شأنها أن تساعدك في اختيار العقد المناسب لشكل جسمك.

- إذا كان طولك أقلّ من 162 سنتمتراً، لا تختاري عقداً أقل من 20 بوصة. فإذا رغبت بمنح قامتك مظهراً أطول، التزمي بهذا القياس وضعيه فوق فستان أو قميص بياقة على شكل حرف (V).

- إذا كان طول قامتك يتراوح بين 164 و173 سنتمتراً، عندها يمكنك اختيار الطول الذي يعجبك، من العقود الضيّقة إلى السلاسل.

- إذا كان طول قامتك يتعدى الـ 173 سنتمتراً، حاولي تجنب العقود الضيقة، لأن الخيار الأنسب لك هو العقود الطويلة.

- إذا كان جسمك نحيلاً وتريدين تسليط الضوء على منطقة الصدر، اختاري عقداً يصل إلى أعلى الصدر أو يلامسه. يتراوح طوله عادةً بين 20 و22 بوصة. أما إذا كان صدرك مسطحاً جداً، عندئذ من الأفضل أن تختاري عقداً أطول وأنحف.

- إذا كان جسمك مكتنزاً في بعض الأماكن مثل الصدر أو الأرداف، اختاري عقوداً تصل إلى أعلى خطّ الصدر، أي تلك التي يصل طولها إلى 18 بوصة، ولكن لا تختاري عقداً ضيّقاً ذات حجم كبير.

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