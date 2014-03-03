أخبار عاجلة

تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
تغطية خاصة - وزير الخارجية :الرئيس السيسي طرح رؤيته الكاملة عن الإخوان وتأثيرهم السلبي على المنطقة -
تغطية خاصة - عادل العدوي : 30 يونيو حدث غير الخريطة الإستراتيجية للمنطقة العربية -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب -
«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة! -
صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كيف تختارين الطول المناسب لعقدك؟

Google+ Print
كيف تختارين الطول المناسب لعقدك؟ كيف تختارين الطول المناسب لعقدك؟

قد يكون العقد إكسسواراً لافتاً في إطلالتك، ولكن اختياره مسألة حساسة. إذ، كما بإمكانه أن يجمّل مظهرك، باستطاعته كذلك أن يفسده فيما لو كان الاختيار غير مناسب. لذا، إليك بعض الإرشادات التي من شأنها أن تساعدك في اختيار العقد المناسب لشكل جسمك.
- إذا كان طولك أقلّ من 162 سنتمتراً، لا تختاري عقداً أقل من 20 بوصة. فإذا رغبت بمنح قامتك مظهراً أطول، التزمي بهذا القياس وضعيه فوق فستان أو قميص بياقة على شكل حرف (V).
- إذا كان طول قامتك يتراوح بين 164 و173 سنتمتراً، عندها يمكنك اختيار الطول الذي يعجبك، من العقود الضيّقة إلى السلاسل.
- إذا كان طول قامتك يتعدى الـ 173 سنتمتراً، حاولي تجنب العقود الضيقة، لأن الخيار الأنسب لك هو العقود الطويلة.
- إذا كان جسمك نحيلاً وتريدين تسليط الضوء على منطقة الصدر، اختاري عقداً يصل إلى أعلى الصدر أو يلامسه. يتراوح طوله عادةً بين 20 و22 بوصة. أما إذا كان صدرك مسطحاً جداً، عندئذ من الأفضل أن تختاري عقداً أطول وأنحف.
- إذا كان جسمك مكتنزاً في بعض الأماكن مثل الصدر أو الأرداف، اختاري عقوداً تصل إلى أعلى خطّ الصدر، أي تلك التي يصل طولها إلى 18 بوصة، ولكن لا تختاري عقداً ضيّقاً ذات حجم كبير.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي