أجمل وأسوأ الإطلالات في حفل الـ"Oscar 2014"

انتهت ليلة الأوسكار المنتظرة، حيث شاهدنا على سجادتها الحمراء مختلف الإطلالات الجميلة التي لفتنا شيء مختلف في كل منها، ولا يمكن لأحد أن ينكر مدى تأثير هذه الليلة على عالم الموضة، فما ترتديه النجمات يحدد ما ينتشر في الأيام المقبلة.

تابعي معنا أبرز ما ظهر على السجادة الحمراء في ما يلي:

- المرشحات

كنا متشوقين لرؤية إطلالات المرشحات للأوسكار، وقد أبهرتنا كل منهن بإطلالة ملكية ساحرة، حيث اختارت AmyAdams فستاناً كحلياً من "Gucci"، وظهرت Sandra Bullock بفستان بلون مطابق، من جهة أخرى اختارت CateBlanchett فستاناً ساحراً بدا متناسقاً مع لون شعرها وبشرتها، أما MerylStreep فأعجبنا باختيارها الراقي لفستان من "Lanvin" المناسب لعمرها ومكانتها.

أما النجمات الشابات فقد سحرتنا من بينهن السندريلا LupitaNyongo التي تألقت بلوك أنيق من "Prada"، بينما اختارت JenniferLawrence فستاناً ناعماً باللون الأحمر بقصة بيبلوم أنيقة من "Dior" لتنسقه مع عقد جميل على الظهر كما فعلت في حفل الأوسكار العام الماضي.

- إطلالات الحمل

حضرت الحفل 3 نجمات بإطلالات للحمل كانت أجملهن OliviaWilde بفستان أسود غاية في الأناقة من "Valentino"، بينما لم توفق البقية، حيث بدت KerryWashington كمن لفت قطعة قماش حول جسمها، أما Elsa Pataky فقد كانت إطلالتها الأسوأ في الحفل، إذ شوّهت تصميم إيلي صعب في هذه الإطلالة.

- أبرز الاتجاهات

مع ظهور كل من: Sandra Bullock، وAmy Adams باللون الكحلي، يمكننا القول أن هذا اللون هو الأبرز على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى اللون الأبيض الذي ظهر في إطلالة كل من: NaomiWatts، وPenélopeCruz، وKateHudson. كما توقعنا أن يكون الترتر والفساتين البراقة من الاتجاهات البارزة في هذا الحفل، وقد صدقت توقعاتنا، حيث تكررت في إطلالات العديد من النجمات، ومنهن: Lady Gaga، وAngelinaJolie .

- الأجمل والأسوأ

يمكننا إعطاء لقب أسوأ إطلالة للنجمة Elsa Pataky، إذ لم يسبق وأن رأينا إطلالة سيئة تحمل توقيع المصمم إيلي صعب.

أما الأجمل فقد تقاسمتها 3 نجمات، وهن: Amy Adams بفستان جميل من "Gucci"، وCharlize Theron بلوك ساحر من "Dior"، والممثلة الشابة Lupita Nyongo بإطلالة أنيقة من "Prada".

شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات في حفل "Oscar 2014"، وأخبرينا برأيك.

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