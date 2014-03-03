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العاملون بشركة مياه المنيا يغلقون أبواب الشركة للمطالبة بصرف حافز 200 %

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العاملون بشركة مياه المنيا يغلقون أبواب الشركة للمطالبة بصرف حافز 200 % العاملون بشركة مياه المنيا يغلقون أبواب الشركة للمطالبة بصرف حافز 200 %

أغلق العاملون بشركة مياة الشرب بالمنيا، أبواب الشركة بالأقفال الحديدية و منعوا دخول و خروج أى أحد منها و ذلك للمطالبة بتطبيق لائحة مالية موحدة , و حافز ال 200% شهرى ،و صرف 300 جنية بدل غذاء ،و صرف بدل مياة، وبدل إنتقال لكل عامل ،وتطبيق الحد الادني للاجور .
> وأكد العاملون أنهم مستمرون فى إضرابهم يوماً بعد الأخر لحين تنفيذ مطالبهم مرددين هتافات ” واحد إتنين حقوقنا راحت فين , هما بياكلوا حمام و كباب و احنا العيشة هباب فى هباب ,عايزين إدارة حرة دى العيشة بقيت مرة , هفضل اهتف عايز حقى لغاية ما يرجعلى حقى ” .

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