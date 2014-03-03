السودان يبدي استعداده للمشاركة في إدارة المجال الجوي لجنوب السودان

أعلن نائب مدير عام سلطة الطيران المدني بالسودان الفريق يوسف إبراهيم عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع سلطة الطيران المدني لدولة جنوب السودان، فيما يتعلق بالتنسيق لإدارة المجال الجوي لدولة الجنوب، وذلك حسب مخرجات الاجتماع المشترك بينهما – الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بالقاهرة – تحت إشراف المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) مكتب الشرق الأوسط.

وقال إبراهيم – في تصريح اليوم الإثنين عقب عودته من القاهرة – إن الاجتماع الذي شارك فيه كل من مدير مكتب (الإيكاو) وممثلي الاتحاد الدولي لشركات الطيران، جاء استجابة لدعوة المنظمة الدولية، لمعالجة المشكلات الفنية الناجمة عن القصور في إدارة الأجواء في دولة جنوب السودان.

وأبدى السودان – ممثلا في سلطة الطيران المدني – استعداده لإعادة الاتصالات لتغطية المنطقة الحدودية وإدارة الأجواء بها مرتكزا على الإمكانات الفنية المتطورة لمركز الملاحة الجوية بالخرطوم.

وتوصل الاجتماع إلى ضرورة تحديد الأشخاص المسئولين عن الإدلاء بالمعلومات الفنية عن مطارات دولة جنوب السودان لإكمال العمل الملاحي الجوي، إلى جانب المرونة لمنح تأشيرات الدخول إلى دولة جنوب السودان لمنسوبي الشركات المسئولة لإكمال هذا العمل.

يذكر أن دولة جنوب السودان كانت قد فصلت مجالها الجوي عقب الانفصال مباشرة، وانضمت لمنظمة (الإيكاو) وقد صاحب تجربتها في حماية الأجواء قصورا في الأداء حسب ملاحظات الاتحاد الدولي لشركات الطيران، الشيء الذي استدعى المنظمة الدولية، لبحث الموضوع مع الجانبين، والوصول لاتفاق يضمن سلامة عبور الطائرات لأجواء دولة الجنوب.

أ ش أ