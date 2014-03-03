عابد فهد: سيرين طموحة ونادين أنانية وأرفض اتهام قصي الخولي

إتهامات عديدة ردّ عليها النجم السوري عابد فهد، الذي صدر بحقّه "مذكّرة استضافة" الى برنامج "المتّهم" مع الإعلاميّين رودولف هلال ورجا ناصر الدين على شاشة ال"LBCI".

منطلقاً من قول "المتّهم بريء حتى تثبت إدانته"، ومتسائلاً إن كان في برنامج تلفزيوني أو في المحكمة، رفض عابد جورج فهد (48 عاماً) الإتهام الذي وجّه له بأنه مقيم خارج سوريا هرباً من الأحداث، ومؤكّداً أنه يقيم في دبي منذ العام 2003 ، وبأنه تواجد في سوريا خلال عامي 2011 و2012 أثناء تصوير مسلسل "ولادة من الخاصرة".

وردّاً على عتب الصحافة السورية له بأنه ابتعد عن الدراما السوريّة وتوجّه الى الأعمال العربيّة بسبب الأحداث الجارية في وطنه، أكّد عابد أنه يمثّل في الأعمال السوريّة منذ 15 عاماً، لافتاً الى أن مسلسله الأخير "سنعود بعد قليل" هو عمل سوري، ونافياً أن يكون قد وصف الصحافة السوريّة بقلّة الأدب. فهد أكّد أنه شارك سابقاً في أعمال عربيّة، مذكّراً بمسلسل "أسمهان" العربي الذي أُنتج في العام 2009 ، ومشيراً الى أنه في تلك الأثناء لم يكن هناك من أحداث في سوريا.

وعن إتهامه بالإساءة للمرأة بسبب دوره في مسلسل "لعبة الموت"، أوضح عابد أن الهدف من هذا الدور أو حتّى دوره في مسلسل "الولادة من الخاصرة" هو تسليط الضوء على أنماط من الشخصيّات الموجودة من أجل معالجتها، مشيراً الى أن هدف الدراما هو تصحيح الأخطاء، قائلاً: "هناك شخص التقيت به أخبرني أنه أعاد النظر في طريقة تعاطيه مع زوجته بعد دوري في مسلسل لعبة الموت".

فهد رفض أيضاً اتهامه بالغرور، مشيراً الى أن أدواره عكست هذه الصفة، ولكنّه في الحقيقة إنسان متواضع وعاديّ. أما عن صفة عدم المسؤولية تجاه عمله بين سنوات 1999 و2002، كشف عابد أنه مرّ بمرحلة إنتقاليّة ونفسيّة صعبة، شعر فيها بالخوف من الفشل، وتناول فيها حبوباً مهدّئة بإشراف طبيب صديق له، عازياً الأسباب الى عدم استقرار مادي ومعنويّ، حيث كان ينوي الإرتباط بشريكة حياته الحاليّة الإعلاميّة زينة اليازجي، لكنّ الظروف لم تكن تسمح بذلك، ومشيراً الى أن البحث عن النجاح والحبّ، والإصرار على عدم الفشل دفعاه الى تناول المهدّئات، ثمّ نجح في لحظة ما من الإنتصار على هذه الحالة والعبور الى النجاح.

لا خلاف مع هيفا

وردّاً على ما أشيع عن رفض عابد العمل مع النجمة هيفا وهبي في فيلمها الجديد، أكّد الأخير عدم صحّة ذلك، موضحاً أن مساحة العمل لم تكن كافية بسبب تعديل طرأ على الشخصيّة، كاشفاً عن عمل آخر مع منتج الفيلم، ومن المرجّح أن تتواجد فيه النجمة هيفا، التي أثنى على حضورها العربي اللافت.

وعن الإشكال الحاصل بينه وبين المخرج السوري سيف الدين السبيعي، أوضح أن الخلاف كان بسبب اختلاف في وجهات النظر أثناء تصوير مسلسل "الولادة من الخاصرة"، ومؤكّداً أن سيف صديقه على الصعيد الشخصي. وقد أجرى البرنامج إتصالاً بالمخرج سيف الذي أوضح حقيقة تصريحه الذي قال فيه "أنه قد لا يعاود العمل مع عابد"، معتبراً أنه لم يقصد الإساءة بل كان ذلك حرصاً منه على العلاقة الشخصيّة والمودّة بينهما، والتي قد تتأثر بسبب الخلافات في وجهات النظر مهنيّاً، كما تقدّم سيف بالإعتذار من عابد، مشيراً إلى أنه لم يتقصّد الإساءة لشخصه. عابد عبّر أيضاً عن حبّه واحترامه لسيف، كما تمّت المصالحة على الهواء بين الإثنين.

ولدى سؤال رجا ورودولف له عن حقيقة ابتعاده عن الأعمال التاريخيّة نحو الأعمال التجاريّة، صرّح عابد أنه شارك في العديد من الأعمال الدراميّة التاريخيّة القيّمة، وأن الموضة اليوم، أو ما يطلبه المشاهد هي الأعمال الإجتماعيّة، وقصص الحبّ، "الناس تحتاج الى مشاهدة ال Love stories لتبتعد عن الأزمات الإقتصاديّة والصراعات والحروب والمأساة التي تعيشها".

الإساءة إلى الدراما المصرية

أما عن اتهامه بالإساءة للمصريّين من خلال القول بأن الدراما المصريّة تحتكر الممثّل السوري، أكد عابد أنه لم يصرّح أبداً بكلام من هذا القبيل، وأوضح أن الممثّل جمال سليمان قام باداء دور صعيدي تكلّم فيه باللهجة الصعيديّة ونجح فيه. فهد أشار الى أنه متمكّن من التمثيل بلهجته السوريّة، ولكن إذا تطلّب دور ما أن يؤدّيه بلهجة أخرى، فلا مانع لديه، مشيراً الى أن دوره في مسلسل أسمهان أداه باللهجة الدرزيّة ونجح فيه.

أما عن حقيقة حجب جائزته في مصر في مهرجان الإسكندريّة السينمائي، قال عابد إن السبب كان سياسيّاً مع أن الفيلم يتحدّث عن الطفولة ولا دخل للسياسة فيه.

عابد أكد أيضاً عدم صحّة إجباره زوجته زينة تقديم استقالتها من قناة العربيّة، بل قال إنها هي من اتخذت قرار الإستقالة، كما رفض الحديث في السياسة، أو في حقيقة انتمائه السياسي، قائلاً إنه مع حزبي الطفولة والفنّ.

أخيراً، وفي فقرة الإتهامات التي يوجّهها الضيف، اتّهم عابد الفنانة سيرين عبد النور بالطموح، الممثّلة ورد الخال بالرقيّ، الممثّلة نادين نجيم بالأنانيّة حبّاً بالتميّز الإيجابي، الممثّلة سلافة معمار بالإرهاق لحساسيّتها المفرطة، الممثّل دريد لحام بأنه كبير الفنانين السوريّين، الممثّلة سلاف فواخرجي بالغلط بسبب بعض خياراتها في الأعمال الدراميّة، الكاتب سامر رضوان بالمشاكس، رافضاً إعطاء اتهامات للنجم قصي الخولي، النجمة رغدة، والنجم يوسف الخال الذي يحبّه كما قال.

وفي ختام الحلقة، أعلن رجا وردولف عن ضيف الحلقة القادمة "المتّهم" ريّس الأغنية اللبنانيّة ملحم زين.

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