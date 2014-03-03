بالفيديو: لعنة السقوط في الأوسكار ترافق جينيفر لورانس

يبدو أن لعنة السقوط أرضاً وأمام الكاميرات لعنة مسيطرة على النجمة Jennifer Lawrence التي سقطت للسنة الثانية على التوالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

فقد سقطت Jennifer أمام الكاميرات، أثناء وصولها حفل الأوسكار هذه السنة، ما دفع قوات الآمن وبعض من الحاضرين إلى الإسراع في إنقاذها، قبل أن تصل إلى الأرض تماماً أمام الحضور والكاميرات.

ولكن الاختلاف بين سقطة هذه السنة والسنة المنصرمة أنّها لم تظفر بجائزة أوسكار، بخلاف السنة الماضية.

Jennifer Lawrence كانت مرشّحة هذه السنة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة، وهي الجائزة التي فازت بهاLupita Nyong'o.

يُذكر أن ليس المرّة الأولى التي تتعرض فيها Lawrence لهذا الموقف المحرج في حفل توزيع جوائز الاوسكار .

شاهدوا فيديو سقوط النجمة Jennifer Lawrence في حفل توزيع جوائز الأوسكار:

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