بيلجريني: سيتي يجب أن يفوز بالبطولات

لندن /أ ش أ/ أعرب التشيلى مانويل بيلجرينى المدير الفنى لمانشستر سيتى عن سعادته بفوز الفريق ببطولة كأس الرابطة /كابيتال وان/ ليحقق أول بطولة له فى انجلترا فى بداية الموسم الحالى وذلك بعد تغلبه على سندرلاند 3/1.

وقال بيلجرينى فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس": "أنا سعيد لأن الفريق يستحق هذا الكأس لأننا لعبنا جيدا طوال مباريات البطولة وسجلنا الكثير من الأهداف".

وأضاف "كانت البطولة مهمة لنا، للنادى واللاعبين ولى وللطاقم المعاون، لنا جميعا، أنا فى ناد مهم للغاية حيث يجب أن يفوز بالبطولات".

كان مانشستر سيتى قد حول تأخره فى الشوط الاول بهدف الى الفوز بثلاثة أهداف فى الشوط الثانى ليفوز باللقب بعد غياب دام 38 عاما.