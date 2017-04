Gravity و Twelve Years A Slave و Dallas Buyers Club تتقاسم جوائز الأوسكار

أنزل الستار عن حفل توزيع جوائز الأوسكار فحصد فيلم Gravity سبع جوائز و Twelve Years A Slave ثلاث جوائز ونال أيضاً فيلم Dallas Buyers Club ثلاث جوائز ونال كل من The Great Gatsby و Frozen جائزتي أوسكار، كما حصد كل من Blue Jasmin و The Great Beauty وفاز Her جائزة أوسكار واحدة. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم

Twelve Years A Slave

أفضل مخرج

Alfonso Cuaron عن فيلم Gravity

أفضل ممثل

Matthew McConaughey عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة

Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine

أفضل ممثل في دور مساعد

Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة في دور مساعد

Lupita Nyong’O عن فيلم Twelve Years A Slave

أفضل سيناريو مقتبس

Twelve Years A Slave

أفضل سيناريو أصلي

Her

أفضل فيلم أجنبي

The Great Beauty

أفضل فيلم كرتوني

Frozen

أفضل ديكور

The Great Gatsby

أفضل تصوير

Gravity

أفضل أزياء

The Great Gatsby

أفضل مونتاج

Gravity

أفضل تصفيف شعر ومايك أب

Dallas Buyers Club

أفضل موسيقى

Gravity

أفضل أغنية

Let It Go من فيلم Frozen

أفضل مكسجة صوت

Gravity

أفضل مونتاج صوت

Gravity

أفضل مؤثرات بصرية

Gravity