Gravity و Twelve Years A Slave و Dallas Buyers Club تتقاسم جوائز الأوسكار

أنزل الستار عن حفل توزيع جوائز الأوسكار فحصد فيلم Gravity سبع جوائز و Twelve Years A Slave ثلاث جوائز ونال أيضاً فيلم Dallas Buyers Club ثلاث جوائز ونال كل من The Great Gatsby و Frozen جائزتي أوسكار، كما حصد كل من Blue Jasmin و The Great Beauty وفاز Her جائزة أوسكار واحدة. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:
أفضل فيلم
Twelve Years A Slave
أفضل مخرج
Alfonso Cuaron عن فيلم Gravity
أفضل ممثل
Matthew McConaughey عن فيلم Dallas Buyers Club
أفضل ممثلة
Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine
أفضل ممثل في دور مساعد
Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club
أفضل ممثلة في دور مساعد
Lupita Nyong’O عن فيلم Twelve Years A Slave
أفضل سيناريو مقتبس
Twelve Years A Slave
أفضل سيناريو أصلي
Her
أفضل فيلم أجنبي
The Great Beauty
أفضل فيلم كرتوني
Frozen
أفضل ديكور
The Great Gatsby
أفضل تصوير
Gravity
أفضل أزياء
The Great Gatsby
أفضل مونتاج
Gravity
أفضل تصفيف شعر ومايك أب
Dallas Buyers Club
أفضل موسيقى
Gravity
أفضل أغنية
Let It Go من فيلم Frozen
أفضل مكسجة صوت
Gravity
أفضل مونتاج صوت
Gravity
أفضل مؤثرات بصرية
Gravity