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Gravity و Twelve Years A Slave و Dallas Buyers Club تتقاسم جوائز الأوسكار

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Gravity و Twelve Years A Slave و Dallas Buyers Club تتقاسم جوائز الأوسكار Gravity و Twelve Years A Slave و Dallas Buyers Club تتقاسم جوائز الأوسكار

أنزل الستار عن حفل توزيع جوائز الأوسكار فحصد فيلم Gravity سبع جوائز و Twelve Years A Slave ثلاث جوائز ونال أيضاً فيلم Dallas Buyers Club ثلاث جوائز ونال كل من The Great Gatsby و Frozen جائزتي أوسكار، كما حصد كل من Blue Jasmin و The Great Beauty وفاز Her جائزة أوسكار واحدة. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم
Twelve Years A Slave

أفضل مخرج
Alfonso Cuaron عن فيلم Gravity

أفضل ممثل
Matthew McConaughey عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة
Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine

أفضل ممثل في دور مساعد
Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة في دور مساعد
Lupita Nyong’O عن فيلم Twelve Years A Slave

أفضل سيناريو مقتبس
Twelve Years A Slave

أفضل سيناريو أصلي
Her

أفضل فيلم أجنبي
The Great Beauty

أفضل فيلم كرتوني
Frozen

أفضل ديكور
The Great Gatsby

أفضل تصوير
Gravity

أفضل أزياء
The Great Gatsby

أفضل مونتاج
Gravity

أفضل تصفيف شعر ومايك أب
Dallas Buyers Club

أفضل موسيقى
Gravity

أفضل أغنية
Let It Go من فيلم Frozen

أفضل مكسجة صوت
Gravity

أفضل مونتاج صوت
Gravity

أفضل مؤثرات بصرية
Gravity

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