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ملكات الجمال يتوجّن ملكة جمال روسيا لعام 2014

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ملكات الجمال يتوجّن ملكة جمال روسيا لعام 2014 ملكات الجمال يتوجّن ملكة جمال روسيا لعام 2014

فازت Yulia Alipova بلقب "ملكة جمال روسيا 2014" من بين 50 فتاة شاركن في الدور النهائي للمسابقة.

ووضعت ملكة جمال روسيا لعام 2013 Elmira Abdrazakova، وملكة جمال العالم عام 2013 Megan Yang، وملكة جمال الكون 2013 Gabriela Isler، التاج المرصّع بالذهب الأبيض، والمزين بالماس واللؤلؤ على رأس الملكة الجديدة.

Yulia البالغة من العمر 23 عاماً ولدت في مدينة بالاكوفو، التابعة لمنطقة ساراتوف، وتخرّجت في كلية الفيزياء والرياضيات بتفوّق، كما أنهت دراساتها العليا في معهد موسكو للطاقة، حيث شاركت في مشروع تخرّجها بتطوير كاتم صوتٍ لإحدى المحطات القائمة، فضلاً عن أنها تتقن اللغة الإنجليزية.

يُذكر أنّ Yulia Alipova حصلت على جائزة نقدية مقدارها 100 ألف دولار، وسيّارة من أشهر الماركات العالمية الرائدة، إضافة إلى فرصة لتمثيل روسيا في مسابقة "ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الكون".

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