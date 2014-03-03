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الفرو يمنع كيم كردشيان من دخول الملاهي الليلية

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الفرو يمنع كيم كردشيان من دخول الملاهي الليلية الفرو يمنع كيم كردشيان من دخول الملاهي الليلية

مُنعت النجمة العالمية Kim Kardashian من الدخول إلى أحد أهمّ الملاهي الليليّة في لندن، بسب ارتدائها الفراء الطبيعية.

ولقد تعمّم هذا القرار على كلّ مناهضي لبس الفراء، بعد أن كُتب على باب النادي، الذي يُطلق عليه اسم Mahiki" ،"كلمة الفراء "My fair" مع إشارة منع.

هذا الإجراء اتخذ تضامناً مع حقوق الحيوان، بدعم من جمعية "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان في الولايات المتحدة الأمريكية،والتي كانت أولى الداعمين لهذه الخطوة. وعلّق أحد ممثلي الجمعي بالقول: "نحن نقدّر أيّ أحد يفضّل الرحمة وعدم استخدام الفرو الطبيعي. لذلك نحن نحييMahiki"" لاتخاذ موقف مضاد لاستعمال الفرو الطبيعي، ونأمل أن نرى الأندية الأخرى تحذو حذوه".

أما Kim فلم يمنعها هذا الأمر من ارتداء الفراء، إذ سبق لها أن كتبت في عام 2009 على مدونتها ما يؤكد ذلك، فقالت: "تناقلت العديد من المجلات مؤخراً خبراً عن تخليّ عن ارتداء الفرو، وأقدّر الأشخاص الذين تخلّوا عن الفرو من بين أزيائهم، ولكنني أؤكد بأنني لست منهم".

من جهة أخرى، التزم عدد من المشاهير بهذا القرار، وبالتالي سيكون مرحّباً بهم لحضور حفل يوم الخميس في الملهى الراقي، مثل الممثلة وعارضة الأزياء Helen Flanagan والنجمة Lucy Watson.

 

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