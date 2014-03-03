وزير الإسكان يقوم بجولة مفاجئة لجهاز العبور ويتفقد أعمال مستشفى المدينة

يتفقد حاليا الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستشفى مدينة العبور، وذلك للاطمئنان على سير العمل به، خاصة بعدما قام جهاز المدينة بتسديد مبلغ 30 مليون جنيه للمستشفى.

كما قام مدبولى بزيارة مفاجئة لجهاز مدينة العبور، واستمع الوزير إلى شرح من المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور عن خطة العمل بالمدينة والمشروعات العملاقة المزمع إنشاؤها على أرض المدينة وأهم المشكلات والعوائق التى تعترض خطط التنمية.

ثم انطلق الوزير يرافقه المهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة، وعدد من المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز، إلى تفقد توسعات محطة مياه العبور المياه العملاقة بمدخل المدينة، التى يجرى العمل بها على قدم وساق، لتسليمها فى نهاية شهر مايو المقبل، وطالبهم الوزير بسرعة الانتهاء منها حتى تدخل الخدمة ويستفيد منها المواطنون، وتوعد بمحاسبة المخالفين، والمتقاعسين، خاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.

ومن المقرر أن يلتقى مدبولى بعدد من المستثمرين بالمدينة، وممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالمدينة، للوقوف على أهم المشكلات والعوائق التى تعرقل الانتهاء من المشروعات ثم يتوجه للمنطقة الصناعية والحى السادس والحى السابع، وذلك لحل مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة والقضاء عليها.