عباس شومان: الحديث عن "كادر المعلمين" هدفه الوقيعة بين الأزهر و"التعليم"

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، الخاصة بكادر المعلمين المبشرة لهم، محبطة لمعلمى الأزهر، معظمها غير صادرة عن الوزير، وفى الغالب هى من وحى خيال بعض من يريدون الوقيعة بين الأزهر والتربية والتعليم، وربما بين معلمى التربية والتعليم والوزير نفسه.

وأشار "شومان" إلى أنه لا يملك أحد أن يزيد أو ينقص من مرتبات المعلمين شيئًا، ولو كانوا يملكون ما ترددوا فى زيادتها فورا، مؤكدا أن مثل تلك التصريحات تحبط معلمى الأزهر.

وأضاف وكيل الأزهر فى تصريحات صحفية، أن هناك خطة وميزانية للدولة، وقواعد محاسبية ومالية يتم التصرف من خلالها، وما يطبق هنا يطبق هناك وبالعكس، مشيرا إلى أنه عندما فشل فى إلحاق مدرسى الحصة بالقواعد والمزايا الجديدة التى يختلف الناس حولها، وكان للأزهر السبق فى تطبيقها من التربية والتعليم، حيث قرر شيخ الأزهر زيادة حدهم الأدنى من ميزانية الأزهر.

وأوضح أن الدولة لم تصرف لهم مليما واحدا، وحين وافقت وزارة المالية على تثبيت معلمين بالتربية والتعليم، عكفت لجنة الطوارئ يوم الجمعة فى المشيخة، على حصر المعلمين غير المثبتين بالأزهر، وإعداد الخطاب الذى وقعت عليه فورا وأرسل إلى وزير المالية السابق نطلب فيه تثبيت جميعهم أسوة بأقرانهم فى التربية والتعليم.

وتابع وكيل الأزهر:" قبل هذه الأمور أرسلنا موافقة الإمام الأكبر على عودة غير المتخصصين، وسنتابع الأمرين مع الوزير الجديد"، منوها بأنه على من يصدرون تصريحات باسم وزير التربية والتعليم الكف عن اللعب بالعواطف، وعلى معلمى الأزهر عدم الجرى خلف سراب.