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بالصور مكياج أحلام عبر السنوات

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بالصور مكياج أحلام عبر السنوات بالصور مكياج أحلام عبر السنوات

من يرى صور النجمة أحلام في بدايتها يُصدم لطبيعة حالها، ونحنا هنا لا نتكلم عن طبيعة الخلق فللمرء جماليات كثيراً تنعكس من أسلوبه وأخلاقه وتصرفاته وليست فقط من شكله. ولكن، من الجميل أكثر أن نعمل على تحقيق ذاتنا وتطويرها مروراً بشكلنا الخارجي الذي يعتبر صورتنا أمام العالم وهذه الصورة قد تفتح أمامنا أبواباً كثيرة للنجاح والتقدّم والحب.
ففي هذه الفقرة نحن ندعم كل امرأة تطمح لتعديل جمالها وتحسين شكلها ضمن الشروط الأساسيّة لعدم تغيير ملامح الوجه كافة. فليست النجمة أحلام وحدها من قامت بالاهتمام بجمالها، فكثيرات هن اللواتي عدّلن وجمّلن في أشكالهن أكنّ تحت الأضواء أو لا.
هذه الصور تظهر أحلام قبل وبعد تحسين جمالها، فالملاحظ في الصور أن أحلام قامت ببعض التعديلات البسيطة التي أظهرت جمالها وحافظت في نفس الوقت على هويتها الحقيقة.
ولا ننسى أن المكياج يساعد كثيراً في ترتيب أشكالنا فما رأيك سيدتي؟

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