ضبط 400 قرص مخدر و189 لفافة من مخدري الحشيش والبانجو بحوزة 4 عاطلين بالمنيا‎

قامت وحدة مكافحة المخدرات بالمنيا ،بضبط 4 عاطلين بحوزتهما 189 لفافة من مخدري الحشيش والبانجو بقصد الاتجار ، و400 قرص مخدر ، تحرر محضر بالوقائع ، وتولت النيابة التحقيق .

> تلقي اللواء أسامة متولي ،مدير أمن المنيا ، إخطاراً من رئيس وحدة المكافحة ،بضبط كلاً من أحمد . س . ر،39 سنة، عاطل، وصابر . ع . ص، 16 سنة، عاطل ومقيمان ببني مزار ، بحوزتهما400 قرص من مخدر التامول ومبلغ مالي وهاتفي محمول ومقص ، تحرر محضر رقم 2970 إداري بني مزار .

> كما تم ضبط خالد . ص . م ،35 سنة، عاطل، وبحوزته 186 قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش تزن حوالي 600 جرام بقصد الاتجار ، تحرر محضر رقم1228 إداري مركز سمالوط ، وعصام . م . ع 28 سنة، عاطل،وبحوزته 3 لفافات متوسطة الحجم من مخدر البانجو تزن حوالي 85 جرام بقصد الاتجار ، تحرر محضر رقم 2335 إداري قسم المنيا .