مجموعة السبع تعرض «دعما ماليا قويا» لأوكرانيا

عرضت مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى «G8» دعما «ماليا قويا» لأوكرانيا.

وأعلن وزراء مالية مجموعة السبع،الإثنين، أن المجموعة ستتغلب مع صندوق النقد الدولي على التحديات الاقتصادية المباشرة التي تواجهها أوكرانيا.

وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وزارة المالية الألمانية اليوم في برلين: «إننا نتابع عن كثب الوضع في أوكرانيا»

وأكد البيان على اتفاق دول مجموعة السبع على أن صندوق النقد الدولي هو أنسب مؤسسة تقدم المساعدات لأوكرانيا عبر التشاور السياسي والتمويل المرتبط بالإصلاحات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السبع تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا.