بوسكيتس: صافرات استهجان في كامب نو؟ قد تكون من مشجعي ألميريا

برشلونة، 2 مارس/آذار (إفي): تشكك سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة في حقيقة صافرات الاستهجان التي سمعت بملعب كامب نو خلال مباراة ألميريا بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال بوسكيتس في تصريحات عقب الفوز 4-1 "لا أعرف ما اذا كانت تلك الصافرات بسبب أدائنا، نريد المساعدة وسماع التصفيق، ربما تكون الصافرات من مشجعي ألميريا".

وأبدى بوسكيتس سعادته بتقليص الفارق مع المتصدر ريال مدريد الى نقطة واحدة بعد التعادل في الدربي امام أتلتيكو 2-2 ، مبينا "بالطبع يهمنا تعثر المتصدر، الفارق الآن نقطة واحدة، لا بد من مواصلة العمل".

واعترف اللاعب بأن الفريق الكتالوني "لم يقدم أفضل أداء، لكن الفوز كان مهما للاقتراب من الريال".

كما أشار الى وجود معاناة بسبب الكرات الثابتة في المنطقة الخلفية، بسبب قصر قامة مدافعي البرسا.