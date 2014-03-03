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مواطن يتعرض لضرب مبرح بالة حادة ودهس بسيارة في الفجيرة

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مواطن يتعرض لضرب مبرح بالة حادة ودهس بسيارة في الفجيرة مواطن يتعرض لضرب مبرح بالة حادة ودهس بسيارة في الفجيرة

تعرض شاب مواطن يبلغ من العمر 24 سنة لضرب مبرح بواسطة آلة حادة  وعملية دهس بالسيارة بصورة متعمدة، تسببت له بإصابة بالرأس وكسر مضاعف في الرجل والساعد الأيسر ، وذلك وفق التقرير الطبي الصادر عن حالته الصحية.

وأشارت التحقيقات الأولية الى وجود متهمين مواطنين قاما بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بتسديد ضربات قوية بواسطة آلة حادة لانحاء متفرقة من الجسم ثم صدمه بالسيارة والفرار من المكان.
> بالبحث والتحري تم القبض على الجاني الاول في القضية وجاري القبض على الاخر.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ لشرطة الفجيرة عن وجود شاب ملقى على الارض وبه إصابات عديدة في أنحاء متفرقة من الجسم ، وعليه تم نقل المصاب لتلقي العلاج المناسب في مستشفى الفجيرة .

وخلال التحقيقات تبين نشوب مشاجرة  بين ثلاثة شبان مواطنين في ساعة متأخرة من الليل في منطقة مظلات الفصيل بالفجيرة ، لتتحول الى عنف واعتداء بالضرب بواسطة آلة حادة حتى بلغت الى دهس المجني عليه.

والسبب يعود الى وجود خلافات شخصية أدت الى هذا الاعتداء العنيف. 

أحيلت القضية الى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات فيها تمهيدا لتحويلها الى المحاكمة . 

 

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