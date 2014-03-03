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اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة شرقي تكريت مركز محافظة صلاح الدين

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اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة شرقي تكريت مركز محافظة صلاح الدين اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة شرقي تكريت مركز محافظة صلاح الدين

ارشيفية

أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين اليوم بأن قوة مشتركة اعتقلت قياديا بارزا في تنظيم القاعدة خلال عملية أمنية نفذتها شرقي تكريت مركز المحافظة، نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة نفذت صباح اليوم الاثنين عملية أمنية شرقي مدينة تكريت اعتقلت خلالها القيادي البارز في تنظيم القاعدة خالد العجيلي، مشيرا إلى أن المعتقل العجيلي كان يرتدي حزاما ناسفا الا أن عملية الاعتقال كانت سريعة وتمت قبل تفجير نفسه .

وأضاف المصدر، أن العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة، مشيرا إلى أن القوة نقلت المعتقل إلى مركز امني للتحقيق معه .

يذكر أن محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية التي تقوم بحملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة تعتقل خلالها العديد من المطولبين .

 

أ ش أ

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