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فهمي : الإنقسام “السني – الشيعي” يؤثر على الأمن القومي المصري

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فهمي : الإنقسام “السني – الشيعي” يؤثر على الأمن القومي المصري فهمي : الإنقسام “السني – الشيعي” يؤثر على الأمن القومي المصري

3 مارس 2014 | 11:13 صباحاً

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نبيل فهمي-وزير الخارجية

نبيل فهمي-وزير الخارجية

ألقي نبيل فهمي ، وزير الخارجية مساء اليوم ، محاضرة بالجامعة الأمريكية حول السياسة الخارجية المصرية بمناسبة إحياء الذكري السنوية للدبلوماسية المصرية “نادية يونس”، حيث استعرض تطورات المشهد الداخلي وانعكاساته على السياسية الخارجية لمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وصولاً إلي مرحلة التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد حالياً.وتناول  ”فهمي” خلال المحاضرة إعادة مركزة الدور المصري واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية، في ضوء التحديات الراهنة وتغير موازين القوى الدولية مما يتيح لمصر فرصة أكبر لتعدد البدائل والعمل على الحفاظ على التعاون الاستراتيجي والشراكة مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا، والتعاون مع روسيا الاتحادية من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، فضلاً عن الدور التنموي للسياسة الخارجية المصرية من خلال توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة والتبادل التجاري، وإعادة بناء الاقتصاد المصري.

وتطرق “فهمي” ، إلى ضرورة عودة العلاقات مع الأشقاء بالدول الأفريقية إلى طبيعتها، وذلك في إطار سعي إلى إعادة   دورها في القارة الأفريقية من أجل إرساء السلم والأمن ووضع حد للصراعات، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة إما من خلال المساعدات التنموية أو من خلال المعونة الفنية، وهو ما سيمهد لعودة مصر في قلب أفريقيا كما كانت في سابق عهدها.وفيما يتعلق بموقف مصر من القضايا والنزاعات في الشرق الأوسط، شدد وزير الخارجية ، علي دور مصر التاريخي في العديد من القضايا في مقدمتها دورها في دعم القضية الفلسطينية، والتوصل لحلول سلمية لإنهاء الأزمة السورية،  فضلاً عن الحفاظ على أمن الخليج، الأوضاع في لبنان، وقضايا منع الانتشار وعدم التسلح، والمسألة الكردية، والانقسام السني الشيعي لما له من أثر مباشر على الأمن القومي المصري

عاجل 2014-03-03

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