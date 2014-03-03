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وزير الثقافة يقوم بزيارة مدرب الأسود مدحت كوتة للإطمئنان على صحته

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قام د.محمد صابر عرب وزير الثقافة بالزيارة الثانية لمدحت كوتة مدرب الاسود بالسيرك القومى بمستشفى الشرطة للاطمئنان على حالته الصحية ، أثر الهجمة السرشة من احد الاسود بالهجوم عليه اثناء التدريب ، مؤكدا عرب على حتمية تواجده وحضوره لاول عرض لكوتة فى السيرك بعد اتمام شفائه وعودته إلى السيرك .
> وطالب كوتة وزير الثقافة التأمين على العاملين بالسيرك القومى ضد اخطار المهنة، توفير ثلاجة لحفظ اللحوم للحيوانات ، مع استبدال الموكيت بصالة السيرك القومى باخر حتى لايتسبب فى انزلاق العاملين .
> وقد وجه عرب للدكتور أبو الخير عمل الدراسة اللازمة بصدد هذا الشأن .DSC04223
> وفى نهاية اللقاء قام عرب بتقبيل جبهة مدحت كوتة، حضر اللقاء د. محمد أبو الخير رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، هشام فرج وكيل وزارة الثقافة للامن ، عماد سعيد رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ، زوجة مروض الاسود ونجلته أنوسة ، بالاضافة لطاقم الاطباء بالمستشفى .

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