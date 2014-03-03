وزير الثقافة يقوم بزيارة مدرب الأسود مدحت كوتة للإطمئنان على صحته
قام د.محمد صابر عرب وزير الثقافة بالزيارة الثانية لمدحت كوتة مدرب الاسود بالسيرك القومى بمستشفى الشرطة للاطمئنان على حالته الصحية ، أثر الهجمة السرشة من احد الاسود بالهجوم عليه اثناء التدريب ، مؤكدا عرب على حتمية تواجده وحضوره لاول عرض لكوتة فى السيرك بعد اتمام شفائه وعودته إلى السيرك .
> وطالب كوتة وزير الثقافة التأمين على العاملين بالسيرك القومى ضد اخطار المهنة، توفير ثلاجة لحفظ اللحوم للحيوانات ، مع استبدال الموكيت بصالة السيرك القومى باخر حتى لايتسبب فى انزلاق العاملين .
> وقد وجه عرب للدكتور أبو الخير عمل الدراسة اللازمة بصدد هذا الشأن .
> وفى نهاية اللقاء قام عرب بتقبيل جبهة مدحت كوتة، حضر اللقاء د. محمد أبو الخير رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، هشام فرج وكيل وزارة الثقافة للامن ، عماد سعيد رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ، زوجة مروض الاسود ونجلته أنوسة ، بالاضافة لطاقم الاطباء بالمستشفى .