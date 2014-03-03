إصابة شرطي في انفجار بقرية شيعية في البحرين

اعلنت وزارة الداخلية البحرينية في وقت متأخر أمس الاحد اصابة شرطي جراء انفجار وقع في قرية العكر الشرقي الواقعة شرق البحرين.

وقال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى في بيان بثته وزارة الداخلية البحرينية ان “قوات الشرطة قامت بالتصدي لمجموعة مخربين أغلقوا شوارع في قرية العكر الشرقي، وأثناء محاولتهم مساعدة سيدة لعبور أحد الشوارع، وقع انفجار أدى إلى إصابة بسيطة لشرطي، وتضرر سيارتين إحداهما مدنية”.

وأشار بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية الى أن “قوات الشرطة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات وأن عمليات البحث والتحري جارية لتحديد هوية المتورطين في هذا العمل والقبض عليهم”.

وتصاعدت اعمال العنف في البحرين خلال الاشهر الاخيرة، وقتل شرطي في انفجار وقع في قرية الدير الشيعية القريبة من مطار البحرين الدولي في المحرق خلال احياء الذكرى الثالثة لاندلاع الاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية ضد حكم اسرة ال خليفة في 14 فبراير 2011.