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مسيرة حاشدة في موسكو ومدن روسية أخرى تأييدًا لـ «بوتين»

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شهد وسط مدينة موسكو مسيرة جماهيرية تحت شعار التضامن مع المواطنين الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي»، الاثنين، أن المسيرة الجماهيرية، التي جرت مساء الأحد، ضمت نحو 20 ألفا من أهالي موسكو تجمعوا في ساحة بوشكين لدى بدء الفعالية مع انضمام مئات من المواطنين إليها مع تدفقها باتجاه شارع ساخاروف.

وشارك في المسيرة نشطاء من عشرات الأحزاب السياسية والمنطمات الاجتماعية العاملة في روسيا، بما فيها منظمات شبابية وأخرى لقدماء المحاربين.

وقالت يلينا سيميريكوفا، رئيسة حزب «الحوار النسائي» المشارك في الفعالية: «إن الهدف من المسيرة هو التعبير عن تضامن شعب روسيا مع شعب أوكرانيا الشقيق في هذه اللحظة المصيرية».

وأضافت أن شعب روسيا عليه أن يلتف حول رئيسه فلاديمير بوتين، الذي يسعى إلى احتواء الوضع المتوتر في أوكرانيا وحولها بالطرق السياسية بالدرجة الأولى.

وأفاد أندريه بوتشاروف، رئيس اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لعموم روسيا، بأن المسيرات المماثلة للتضامن مع الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية جرت أيضا في سانت بطرسبورج وغيرها من المدن الروسية الكبرى بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين، معربا عن قناعته التامة بأن الشعب الأوكراني يثق بروسيا وقدرتها على دعمه لتخطى الأزمة السياسية الخطيرة في أوكرانيا.

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