أخبار عاجلة

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» -
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

7 دول تعلق استعداداتها للمشاركة في قمة «G8» بموسكو.. وتلوح باستبعاد روسيا

Google+ Print

انتقدت 7 من أصل أقوى ثمان حكومات في العالم تشكل مجموعة الثماني، الاثنين، روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، كما قررت تعليق الاستعدادات لقمة مجموعة الثماني«G8» المقررة في مدينة سوتشي الروسية في يونيو المقبل .

وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء أن كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وقعت بيانا مشتركا يتنقد «الانتهاك الروسي الواضح لسيادة ووحدة أراضى أوكرانيا».

وجاء في بيان دول مجموعة السبع «نحن نطالب روسيا بمواجهة أي مخاوف أمنية أو متعلقة بحقوق الإنسان مع أوكرانيا عبر المفاوضات المباشرة أو عبر المراقبة أو الوساطة الدولية».

وأضاف البيان «لاحظنا أن تصرفات روسيا في أوكرانيا تناقض مبادئ وقيم مجموعة السبع ومجموعة الثماني».

وذكرت ريا نوفستي أنه كانت هناك دعوات في نهاية الأسبوع لاستبعاد روسيا من مجموعة الثماني.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف سوف يلتقي بان كي مون على هامش جلسة الأمم المتحدة في جنيف، الاثنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية