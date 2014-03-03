7 دول تعلق استعداداتها للمشاركة في قمة «G8» بموسكو.. وتلوح باستبعاد روسيا

انتقدت 7 من أصل أقوى ثمان حكومات في العالم تشكل مجموعة الثماني، الاثنين، روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، كما قررت تعليق الاستعدادات لقمة مجموعة الثماني«G8» المقررة في مدينة سوتشي الروسية في يونيو المقبل .

وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء أن كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وقعت بيانا مشتركا يتنقد «الانتهاك الروسي الواضح لسيادة ووحدة أراضى أوكرانيا».

وجاء في بيان دول مجموعة السبع «نحن نطالب روسيا بمواجهة أي مخاوف أمنية أو متعلقة بحقوق الإنسان مع أوكرانيا عبر المفاوضات المباشرة أو عبر المراقبة أو الوساطة الدولية».

وأضاف البيان «لاحظنا أن تصرفات روسيا في أوكرانيا تناقض مبادئ وقيم مجموعة السبع ومجموعة الثماني».

وذكرت ريا نوفستي أنه كانت هناك دعوات في نهاية الأسبوع لاستبعاد روسيا من مجموعة الثماني.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف سوف يلتقي بان كي مون على هامش جلسة الأمم المتحدة في جنيف، الاثنين.