بورتو يتعثر ويبتعد أكثر عن بنفيكا وسبورتنج ' شيكابالا '

بنفيكا، 2 مارس/آذار (إفي): تعادل بورتو مع مضيفه فيتوريا جيماريش إيجابيا 2-2 في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري البرتغالي لكرة القدم، ليواصل تعثره في سباق الوصول لصدارة البطولة.

تقدم لبورتو كل من لاعب الوسط ريكاردو كواريزما من ركلة جزاء (ق18) وليكا (ق41)، وتعادل لجيماريش كل من مازو (ق45) وماركو ماتياس (ق52).

وبهذا التعادل يحتل بورتو المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ويتسع الفارق بينه وبين بنفيكا المتصدر إلى تسع نقاط، بينما يحتل جيماريش المركز السادس بـ30 نقطة.

وأصبح الفارق بين بورتو وسبورتنج لشبونة الوصيف الذي يضم بين صفوفه المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" أربع نقاط.