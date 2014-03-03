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الدعوة للتنسيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بشأن أزمة أوكرانيا

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الدعوة للتنسيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بشأن أزمة أوكرانيا الدعوة للتنسيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بشأن أزمة أوكرانيا

بان كى مون

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى فى فيينا أن رئيسها الدورى ووزير خارجية سويسرا ديديه بيركهالتر بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الأزمة فى أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وشدد على أهمية التنسيق بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى هذا الشأن.

وذكرت المنظمة – فى بيان لها اليوم الإثنين – أن بيركهالتر أعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات المتعلقة بأوكرانيا وحذر من أي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الوضع.

وقال بيركهالتر “يجب احترام وحدة وسلامة أراضي وسيادة أوكرانيا ضمن الحدود القائمة والمعترف بها دوليا”، مضيفاً “أنني أحث جميع الدول المشاركة على احترام المبادىء الواردة في وثيقة هلسنكي الختامية والامتناع عن أي عمل من جانب واحد والتي يمكن أن تزيد من تفاقم الأزمة”.
> أ ش أ

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