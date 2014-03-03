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الكورة مش مع عفيفي – 3 ضيعوا ميدو في لقاء كابوسكورب

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الكورة مش مع عفيفي – 3 ضيعوا ميدو في لقاء كابوسكورب الكورة مش مع عفيفي – 3 ضيعوا ميدو في لقاء كابوسكورب

"مع اللعب بكرات عرضية، كان هدف ميدو يستخدم ثنائي هجومه، لأن المفترض أن أحدهما يجيد اللعب بالرأس، والثاني يصنفوه كمهاجم أساسا.. لكن هؤلاء ليسوا سبب الفوز المقلق إفريقيا للزمالك".

هنا برنامج الكورة مش مع عفيفي.. هذا البرنامج بلوج زملكاوي بشكل بحت.. يناقش جميع القضايا ويحلل المباريات بنظرة بيضاء اشتهر بها كاتبه أحمد عفيفي..

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.. والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي يتحدث فيها عن الزمالك ومباراته مع كابوسكورب.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

لمشاهدة الحلقة، اضغط هنا

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لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

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فيديو اليوم السابع