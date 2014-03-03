خبير أمنى: وزارة الداخلية هى الجهة المختصة بإمداد الجامعات بالحرس

قال اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق إن وزارة الداخلية هى الجهة المنوط بها حفظ الأمن، وبالتالى فهى الجهة المختصة بإمداد الجامعات بالحرس الجامعى المدرب المجهز الذى يستطيع أن يحفظ الأمن ويحمى المنشآت داخل الجامعة.

وأضاف البسيونى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية مساء أمس الأحد أن الحرس الجامعى سيعود لحماية وتأمين الجامعة فقط، خاصة فى ظل ما شهدته الجامعات المصرية من حالات الانفلات الأمنى والأخلاقى والاعتداء على الأشخاص والمنشآت، مما أدى إلى وجود حاجة ملحة لتواجد الحرس الجامعى الشرطى للحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين وأعضاء هيئه التدريس من أى اعتداء قد يحدث.

ولفت البسيونى الانتباه إلى ضرورة تدريب الأمن الإدارى فى التعامل الأمنى داخل الجامعات.

وأوضح أن لوائح الجامعات صارمة، ويجب تفعيلها، وأن من يستخدم العنف لابد من مواجهته بقوة القانون.