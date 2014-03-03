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غدا.. "الجامعات اﻹسلامية" تنظم مؤتمرا عن النظام القانونى لرئيس الدولة

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غدا.. غدا.. "الجامعات اﻹسلامية" تنظم مؤتمرا عن النظام القانونى لرئيس الدولة

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، المؤتمر الدولى: (النظام القانونى لرئيس الدولة بين أحكام السياسة الشرعية والدساتير المقارنة)، وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباح غد الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر (سبراباى) بطنطا، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، وبحضور السيد محافظ الغربية، ويشارك فيه نخبة من كبار المفكرين، ويستمر لمدة يومين.

ويهدف إلى التعريف بالنظام القانونى لرئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والفكر الإنسانى الحديث ودراسة المركز القانونى لرئيس الدولة فى السياسة الشرعية والدساتير المقارنة بصفة خاصة.

سيناقش المؤتمر عدة محاور منها اختيار رئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى، واختياره فى الأنظمة القانونية المقارنة (النظام الرئاسى، البرلمانى وغيرها)، ودور رئيس الدولة فى حماية العقائد الدينية السليمة فى الفقه الإسلامى، وموقع رئيس الدولة فى الدستور المصرى الجديد وسلطاته، ومسئولياته خاصة فى الظروف غير العادية ومنها تقييد المباح، إعلان الحرب، إعلان حالة الطوارئ، انتهاء ولاية رئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى، سواء الانتهاء الطبيعى بانتهاء المدة أو بالوفاة، أو الانتهاء بالعزل بفَقْد شرط من الشروط الواجب توافرها للولاية، أو غيرها.

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مصر 365