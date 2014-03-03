أخبار عاجلة

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» -
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تنفيذى الجيزة يناقش 17 ملفا واستعدادات المدارس وإسكان الشباب

Google+ Print
تنفيذى الجيزة يناقش 17 ملفا واستعدادات المدارس وإسكان الشباب تنفيذى الجيزة يناقش 17 ملفا واستعدادات المدارس وإسكان الشباب

يناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة، فى اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة المحافظ الدكتور على عبد الرحمن 17 ملفا تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة استعدادات المحافظة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بداية الأسبوع المقبل.

ويأتى على رأس الموضوعات التى ستتم مناقشتها توفير السلع التموينية وتحسين الخدمات الصحية ومواجهة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى والموقف التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، الذى تنفذه المحافظة بمدينة 6 أكتوبر لتوفير وحدات سكنية للشباب ومشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تم تخصيص موقع بمدينة العياط لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

وسيتم استعراض جهود الأجهزة الرقابية فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل، ومنع مخالفات البناء بدون ترخيص، إضافة إلى جهود شرطة المرافق فى رفع الإشغالات من الشوارع وتيسير حركة المشاة والسيارات وإجراءات أجهزة الأمن فى تكثيف الإجراءات الأمنية بشوارع المحافظة لضبط أى أعمال إرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365