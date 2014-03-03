تنفيذى الجيزة يناقش 17 ملفا واستعدادات المدارس وإسكان الشباب

يناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة، فى اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة المحافظ الدكتور على عبد الرحمن 17 ملفا تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة استعدادات المحافظة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بداية الأسبوع المقبل.

ويأتى على رأس الموضوعات التى ستتم مناقشتها توفير السلع التموينية وتحسين الخدمات الصحية ومواجهة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى والموقف التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، الذى تنفذه المحافظة بمدينة 6 أكتوبر لتوفير وحدات سكنية للشباب ومشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تم تخصيص موقع بمدينة العياط لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

وسيتم استعراض جهود الأجهزة الرقابية فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل، ومنع مخالفات البناء بدون ترخيص، إضافة إلى جهود شرطة المرافق فى رفع الإشغالات من الشوارع وتيسير حركة المشاة والسيارات وإجراءات أجهزة الأمن فى تكثيف الإجراءات الأمنية بشوارع المحافظة لضبط أى أعمال إرهابية.