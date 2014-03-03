حملات مرورية موسعة بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية الموسعة على الشوارع والميادين، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء حسن البرديسى، مدير إدارة المرور، وذلك لرصد المخالفات المرورية المتنوعة، وكذلك التصدى للسيارات بدون لوحات معدنية والدراجات النارية غير المُرَخَّصة.

وتستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية على جميع محاور، وميادين المحافظة لرصد المخالفات المرورية أعلى محور 26 يوليو، ومحور عرابى، والدائرى مريوطية وبميدان الجيزة، والنهضة، والدقى، والمهندسين، وسفنكس، وكذلك فى ظل تواجد لرجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

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