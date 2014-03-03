نيابة قنا الكلية تأمر بحبس 3 من أعضاء الاخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت النيابة الكلية ،برئاسة محمد التاجى، مدير النيابة، حبس 3 من أعضاء جماعة الأخوان المحظورة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف بمركز نجع حمادى بقنا .

> كانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى قد ألقت القبض على كلاً من عبدالناصر . ع . أ، موظف بالألومنيوم، و عبدالموجود . ح، موظف بشركة المياة والصرف والصحى، و شريف . ع . ع ،محامى،تنفيذا لقرار النيابة العامة الخاص بضبطهم وإحضارهم لإتهامهم بالتحريض على العنف والأنتماء لجماعة محظورة .

فتم إحالتهم للنيابة فقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .