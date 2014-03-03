أخبار عاجلة

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009 -
ترامب يكسر بروتوكول افتتاح رؤساء أمريكا دورى البيسبول للقاء السيسي -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : مدهش هذا الكم من العداوة التي يتعامل بها الإعلام الأمريكي مع ترامب -
اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر -
فيديو| تامر هجرس يكشف تفاصيل إصابته بـ«شلل»: «راضي بكل اللي ربنا يجيبه» -
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البدوي في ” صالون الثورة ” احتفالاً بالذكرى الـ 95 لثورة 1919

Google+ Print
البدوي في ” صالون الثورة ” احتفالاً بالذكرى الـ 95 لثورة 1919 البدوي في ” صالون الثورة ” احتفالاً بالذكرى الـ 95 لثورة 1919

الإعلامي  شريف عارف

 

يستضيف “صالون الثورة ” الثقافي بمركز سعد زغلول الثقافى فى متحف يبت الامة في السابعة من مساء الخميس المقبل 6 مارس،  السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد في الاحتفال بالذكرى 95 لثورة 1919 .

يدير الصالون الثقافي الإعلامى شريف عارف  ” .

وقال ” عارف ” أن غالبية ندوات شهر مارس ستخصص للاحتفال بالذكرى 95 للثورة الشعبية المصرية التي انطلقت شرارتها في التاسع من مارس عام 1919 ، وأن مشروع برنامج الندوات سينطلق من فكرة “الثورة ” ، التي تمثل نبراساً لكل الشعوب الحرة الساعية الي تغيير واقعها. ووان هذا الواقع لن يتغير أو يتقدم إلي الأمام إلا عن طريق الحوار، وتدعيم جسور الثقافة، وفتح حلقات نقاشية موسعة بين كل الأطياف والالوان الفكرية والمجتمعية .

وأضاف أن صالون ” الثورة ” يهدف الي طرح قضايا نقاشية تتعلق بمسار ثورة يناير، وافكارها القائمة على المطالبة بالحرية والتغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، وكذلك افكار ثورة 30 يونيو المقاومة لكل اشكال الاقصاء ، واستغلال الشعارات الدينية في تحقيق أهداف سياسية . وان اختيار موقع متحف ” بيت الأمة ” لتنظيم الصالون جاء كنوع من استلهام روح الثورة المصرية عام 1919 ، مما يكسب الصالون قيمة سياسية وابداعية ، في التأكيد على استمرار نهج الثورة.

من جانبه أكد طارق مأمون مدير المتاحف القومية أن مشروع صالون ” الثورة ” يهدف في المقام الاول الي اعلاء قيم الحوار منطلقة من ” بيت الامة ” الذي يمثل بيت الليبرالية المصرية.

وقال إن الصالون سيقوم على حلم أم المصريين صفية زغلول ، والخاص بجعل بيتها مفتوحاً لكافة الاطياف والالوان والاتجاهات الفكرية والسياسية ، وأن الندوات ستعقد بـ ” بدروم ” بيت الامة ، وهو المكان الذي كان مخصصاً لطبع منشورات ثورة 1919 وكذلك كان ملاذا لكل الثوار والمجاهدين من ابناء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب

تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب

«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة!

«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة!

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009

اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر

اكتشاف هرم جديد بدهشور.. تعرف على أشهر الأهرامات الموجودة في مصر