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مقتل 11 بهجوم على محكمة بإسلام آباد

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مقتل 11 بهجوم على محكمة بإسلام آباد مقتل 11 بهجوم على محكمة بإسلام آباد

ارشيفية

 

قتل ما لايقل عن 11 شخصًا من بينهم قاض في هجوم على محكمة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأفادت الشرطة الباكستانية بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”  بأن الهجوم بدأ عندما حاول بعض الأشخاص إطلاق سراح أحد المتهمين لدى مثوله أمام المحكمة. وأسفر الهجوم عن إصابة العشرات بجراح.

وقد سمع دوي إنفجار قوي أعقبه زخات إطلاق نار في منطقة مزدحمة وسط العاصمة إسلام أباد. وقالت الشرطة إن ما لايقل عن 30 شخصا أصيبوا.

يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إسلام آباد نيتها وقف الغارات الجوية على مواقع حركة طالبان بعد إعلانها هدنة مؤقتة لمدة شهر. ويأتي القرار في إطار السعي لتحريك مفاوضات السلام بين الجانبين.

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